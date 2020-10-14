اعتماد فوز يوفنتوس على نابولي بالانسحاب

حسم القاضي الرياضي في إيطاليا الجدل الذي استمر الأيام القليلة الماضية بشأن مصير مباراة يوفنتوس ونابولي التي كان من المقرر أن تقام في الرابع من أكتوبر الجاري.

المباراة التي كان يستضيفها ملعب أليانز معقل اليوفي، لم يحضرها لاعبو نابولي، بداعي إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا، ومن ثم فرض عزل على باقي عناصر الفريق وصعوبة الحضور إلى المباراة.

لكن موقف نابولي أثار جدلا ولم يتم تأجيل المباراة من جانب الاتحاد الإيطالي، ليتم التصعيد إلى القاضي الرياضي في إيطالي والذي اعتمد فوز يوفنتوس بنتيجة 3-0، مع خصم نقطة من رصيد نابولي.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس نفسه بات يعاني من تفشي كورونا حيث تقرر وضع اللاعبين في فترة عزل بعد ظهور عينة إيجابية لفيروس كورونا لدى أحد اللاعبين