فريق طبي سعودي ينجح في إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل

حقق فريق طبي سعودي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، إنجازاً متميزاً تمثل في إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.

وقالت "صحة بيشة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، إنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم نظراً لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى.

وأشارت إلى تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أُدخل المصاب إلى قسم العمليات وأُجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

ولفتت إلى أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.