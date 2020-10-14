«تخطيط مطروح»: تنفيذ جميع المشروعات المدرجة للعام المالي الحالي بنسبة 100%

قال محمد السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمطروح، إنه تم في الربع الأول من العام المالي تنفيذ نسب جميع المشروعات المدرجة بنسبة 100%.

وأوضح السيد، أنه في قطاع الكهرباء جارٍ تنفيذ 20 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات الكهرباء واستكمال مشروعات وإنارة تجمعات ومهمات إنارة وكهرباء بمراكز المدن الثمانية، واستكمال إنارة ولاعات بمركز الضبعة، وفي قطاع الرصف جارٍ تنفيذ 25 مشروعًا لرصف طرق بطول 15 كم، ورصف طبقة سطحية لمسار التحول الرقمى بمدينة مرسى مطروح، واستكمال إنشاء 2 كوبرى علوى بالحمام.

وفي قطاع تحسين البيئة، جارٍ تنفيذ 27 مشروعًا منها أرصفة بلدورات بـ4 مراكز وتطوير حدائق، ومهمات نظافة بالـ8 مدن، واستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء 100 بئر نشو و10 خزانات مياه وإنشاء بئر مياه عميق جديد بسيوة.

وأكد مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بمطروح، أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات منها إنشاء مبنى مرور سيوة وشراء وتوريد مهمات إطفاء ومهمات مرورية، واستكمال تخطيط شوارع ومطبات صناعية، وكاميرات مرورية بعدة مناطق بمدن المحافظة.

كما أنه جارٍ متابعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ 26 مشروعًا لإنشاء واستكمال تدعيم الوحدة المحلية بمدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الربع الأول من العام المالي 2020/2021 من الأول من يوليه حتى 30 سبتمبر في 5 قطاعات رئيسية هي: "الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات، والأمن والإطفاء والمرور.

ووجه بالإسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة لتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقًا للجودة والمواصفات المطلوبة؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي.