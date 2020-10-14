سكرتير محافظة أسوان يجتمع بالجنة العليا للسياحة

التقى حازم عزت سكرتير عام محافظة أسوان، اليوم، باللجنة العليا للسياحة.

وشهد الاحتماع استعراض ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع السابق، بجانب مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة.

ووجه السكرتير العام بمراجعة لجنة من إدارة المراسى كافة المراسى السياحية للتأكد من جاهزيتها واستعدادها من أعمال التجميل والتشجير والإضاءة لاستقبال الفنادق العائمة، بجانب التنبية على مختلف الفنادق لتسليم الزيوت المرتجعة للجهة المختصة فى ذلك، وكذا توصيل الفنادق العائمة الصرف الصحى الخاص بها حالة رسوها على الشبكة العمومية للمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد السكرتير العام أهمية التزام أصحاب الحناطير بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسى وفقاً للتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائى للحفاظ على المظهر الجمالى، وخاصة أن المحافظة قامت مؤخراً بتوفير زى حضارى موحد لـ280 صاحب عربة حنطور مما ساهم فى تقديم مبادرات موازية منها تقديم غرفة المنشآت الفندقية دعم لتحقيق نفس الغرض، وأيضاً تعاون مؤسسة ثواب فى تنفيذ برنامج تدريبى تثقيفى وتوعوي للتأهيل وتعديل السلوكيات فى التعامل مع الأفواج السياحية.