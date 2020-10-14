الإعصار يودي بحياة شخصين في الفلبين

قالت السلطات الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن شخصين لقيا حتفهما وفقد آخر بعدما ضرب إعصار اوفيل وسط الفلبين.

وجرى العثور على جثتي الشخصين بصورة منفصلة، في حين مازال هناك صبي -16 عاما- مفقودا في مدينة سيبو في ظل هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

وقال مكتب إدارة مخاطر الكوارث في مديبة سيبو، إنه تم العثور على جثة شخص -48 عاما- في خليج بقرية لاهوج اليوم.

وأعلنت شرطة مدينة سيبو وفاة رجل مسن -85 عاما- داخل منزله الذي غمرته المياه في قرية لوريجا سان ميجال.

ويعتقد أن المياه قد جرفت صبيا -16 عاما- وتقوم فرق الإنقاذ بعملية بحث وإنقاذ.

وقالت هيئة الأرصاد، إن إعصار اوفيل مستمر في التوجه نحو الغرب. ومن المتوقع أن تزداد قوته بعد أن يمر فوق بحر الصين الجنوبي غدا الخميس، على أن يغادر الجزر الفلبينية بعد غد الجمعة.