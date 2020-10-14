إحالة متهم بقتل زوجته لمحكمة الجنايات بسبب مصروف المنزل

قررت نيابة الجيزة الكلية، إحالة متهم بقتل زوجته بسبب مصروف المنزل إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم، القتل بدون عمد، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

البداية بورد بلاغا لقسم شرطة أوسيم، بقيام صاحب محل بمنطقة بشتيل في أوسيم، بقتل زوجته بعد خلافات بينهما على مصروف المنزل، وأثناء المشاجرة طعن زوجته 4 طعنات في أنحاء جسدها، لتسقط غارقة في دمائها، وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وتمكن رجال الأمن بأوسيم من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.