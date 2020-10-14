فعالية ضخمة في ريميني الإيطالية لبحث عودة السياحة

تسضيف مدينة ريميني الإيطالية فعالية استثنائية تنظمها شركة تي تي جي ترافيل اكسبيريانس لبحث عودة نشاط القطاع السياحي الذي أضعفه فيروس كورونا المستجد، ولا يزال يلقي بظلاله على القطاع حتى الآن.



وفي أجنحة معرض ريميني، بداية من اليوم الأربعاء، وعلى مدار ثلاثة أيام، يعقد مشغلو القطاع والجمعيات والشركات الناشئة، اجتماعات مكثفة لبحث سبل عودة نشاط السياحة ومستقبل هذا القطاع في ظل عدم اليقين الذي يفرضه الوباء، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وتعد هذه الفاعلية السياحية أكبر معرض في إيطاليا، فيما يفتتحها وكيل وزارة التراث الثقافي والأنشطة السياحية لورانزو بوناكورسي.



وستشهد الفاعلية مشاركة العديد من الماركات العاملة في القطاع، منها الأخوين ريجينيريشن، بالإضافة إلى سيا النشطة في التصميمات الخاصة بالمناطق السياحية والبحث عن مساحات داخل الفنادق، وكذلك صن بيتش اوت دور ستايل التي تركز على عالم المعسكرات والشواطئ. كما سيشارك لأول مرة اكسبو الحافلات الدولي، الخاص بالنقل الجماعي للأشخاص.



ويحاول المشاركون في الفاعلية التأكيد على حقيقة أنه رغم التغييرات الكثيرة التي سببتها الأوقات الصعبة، لكن ينبغي الحفاظ على الرغبة في السفر واكتشاف وجهات جديدة.



وتدعو الفاعلية إلى التفكير بشأن التأثير المباشر للتحولات الاجتماعية والأحداث العالمية على البشر، وهو ما يقود إلى تعديل عميق للطلب وبالتالي عرض السلع والخدمات، لاسيما المتعلقة بالسياحة والضيافة.



وإلى جانب الساحات المخصصة لتقييم القطاع السياحي في ضوء هذه الأشهر الصعبة، تم تخصيص ثلثي المساحة للمشغلين لجميع المناطق لاستعراض جمال وجاذبية الأراضي والمدن الإيطالية.



كما يشهد المعرض مشاركة المرصد الرقمي للابتكار في السياحة التابع لكلية الإدارة السياسية الفنية في ميلانو، بالإضافة إلى مشاركة رمزية لمنظمة السياحة العالمية، التي اختارت إيطاليا لبدء حملتها لاعادة السياحة.



ومن بين فعاليات المعرض، ستعقد الجمعية الوطنية السبعون لاتحاد الفنادق، حيث سيتم مناقشة أهمية قطاع الضيافة وثقله الاقتصادي في إيطاليا، إضافة إلى بحث دور الالتزام المشترك على مستوى التوريدات والسياسة، في مساعدة للسياحة في معركتها ضد وباء كورونا.