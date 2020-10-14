وزير الخارجية الإيطالي: ندعم الحوارات لوقف الأزمات بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، إن بلاده تدعم الحوارات لوقف الأزمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرًا إلى أهمية الخطوة لحل الأزمة الليبية.

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، مساء الأربعاء، أن بلاده تدعم مسألة إعادة النفط في ليبيا، متابعًا: «نرى إعادة إنتاج في بعض الآبار والمناطق الليبية».

وتوجه بالشكر لجهود روسيا في أزمة كاراباخ من أجل التوصل إلى توقف إطلاق النار، وخاصة على ضوء خطورة التصعيد وزيادة عدد الضحايا بين المدنيين.

وتابع: «ندعم إعادة الحوار بين أرمينيا وأذربيجان، الأزمة معقدة والحل السياسي يمكن أن يساعد في إعادة الاستقرار بالمنطقة»، مشددًا على ضرورة إعادة الثقة بين البلدين.