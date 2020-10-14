ضبط 12 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا بالتجمع الخامس

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 12 ألف قرص وأمبول وعبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركيا وممنوع تداولها بحيازة أحد الأشخاص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام صاحب ومدير محل كائن بالتجمع الخامس بالقاهرة ببيع وتوزيع "مكملات غذائية وأدوية تخسيس" مهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

استهدفت أجهزة الأمن المحل وضبطت صاحبه، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 8365 قرص وإمبول لأدوية مهربة جمركية، و77 عبوة مكملات غذائية، و3450 قرص وكيس أدوية تخسيس، مهربة جمركيا وغير مسجل بالجهات المعنية وممنوع تداولها، وماكينة صرف يدوية "فيزا كارد" تستخدم في عملية البيع - مبلغ مالي.

وبمواجهة المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، إذ تقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 2 مليون جنيه.