قناة فرنسية: الإليزيه بصدد دراسة فرض حظر تجول من الـ8 مساء في باريس

أفادت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن قصر الإليزيه بصدد دراسة فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة 8 مساء في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث إن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سيجري مقابلة تلفزيونية مساء اليوم حول الوضع الصحي للبلاد جراء جائحة كورونا، فضلا عن اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الوباء للتصدي للموجة الثانية.

وأوضحت القناة أن لقاء الرئيس سيستمر نحو 45 دقيقة وأنه قبل اتخاذ قرار الحظر المحتمل، هناك 3 عناصر تقلق الحكومة الفرنسية وهي القبول الاجتماعي لهذا النوع من الإجراءات والجانب القانوني مع احتمال تعرضه للرقابة من قبل المجلس الدستوري وأخيرا الأثر الاقتصادي والذي سيشمل المطاعم والمسارح ودور السينما وكذلك سيارات الأجرة.

ولا تزال هناك إجراءات أخرى مطروحة مثل إغلاق المتاجر ومنع المنشآت من استقبال الجمهور أو خفض عدد الأشخاص في التجمعات.

وكانت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قد ارتفعت إلى 798 ألفا و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء (بتوقيت باريس).