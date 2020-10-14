الصين: تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا بينها 6 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 20 إصابة جديدة بينها 6 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85611 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات المحلية تم تسجيلها في مقاطعة شاندونغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 6 حالات في مقاطعة قوانغدونغ و5 حالات في شنجهاي و3 حالات في مقاطعة شنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3050 حالة غادر منها 2821 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80736 شخصا، مشيرة إلى أن 8912 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 321 شخصا الملاحظة الطبية أمس، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 381 حالة منها 379 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5201 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 530 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4931 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 489 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.