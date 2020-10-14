مسيرة كبيرة في بانكوك للتنديد بالحكومة التايلاندية

نظم نشطاء مناهضون للحكومة التايلاندية احتجاجًا كبيرًا في العاصمة بانكوك، اليوم الأربعاء، وقد قوبل بمظاهرة مضادة ووجود مكثف للشرطة.



وتحرك آلاف المحتجين لمحاصرة مقر الحكومة؛ للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 8 آلاف شخص.



واحتشد المئات من أنصار الملكية وقد ارتدوا القمصان الصفراء، في موقع قريب للأعراب عن دعمهم للنظام الملكي، واشتبكوا لفترة قصيرة مع المتظاهرين المناهضين للحكومة صباح الأربعاء، لكنهم ابتعدوا عنهم في معظم الأحيان.



وقال بعض مؤيدي الملكية من أصحاب القمصان الصفراء، وهو لون مرتبط بالملكية، إنهم ضباط شرطة، كما أظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف تم نقل بعضهم إلى موقع الاحتجاج بمركبات حكومية، منها شاحنات جمع القمامة في المدينة.



وقال النشطاء المناهضون للحكومة إنهم يعتزمون مواصلة الاحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم، أو حتى يأمرهم الملك ماها فاجيرالونجكورن بفض المظاهرة.



وكان النشطاء أعلنوا أنهم سوف يمضون ثلاثة أيام أمام مقر الحكومة، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء.



وأغلقت الشرطة عدة طرق تشهد مظاهرات، وكان النشطاء طلبوا من الشرطة السماح لهم بالمرور عبر طرق معينة أثناء سيرهم نحو مقر الحكومة.