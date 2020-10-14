المصريين الأحرار: تسريبات كلينتون كشفت مؤامرة الإخوان لنشر الفوضى في الشرق الأوسط

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، وعضو المكتب السياسي بالحزب، إن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي تم تسريبها مؤخرًا كشفت العلاقات المشبوهة التي جمعت مثلث الشر لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ودويلة قطر وتنظيم الإخوان بهدف نشر الفوضى في دول الشرق الأوسط.



وأضاف الغزولى فى بيان له اليوم، أن هذه التسريبات كشفت عن مشاريع تنظيم الإخوان الإرهابي ضد منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذه المؤامرة ضد المنطقة العربية بدأ تنفيذها نهايات عام 2010 وفق ما أسموه الربيع العربى، ومن ثم مساعدة الإخوان فى الوصول للحكم، في عدد من الدول مع نشر الفوضى والعمل على إسقاط الدول مرورا بحلم أخونة الدول وتفكيك الأجهزة انتهاء بالدعم الأمريكى السخى للإخوان في مصر خلال عام حكمهم الوحيد.



وأشار إلى أن الوعي المصري والقيادة الحكيمة من القوات المسلحة للتعامل مع الموقف كانت حاسمة في التعاطي مع هذه الإشكاليات بعد وصول الإخوان لحكم مصر، ومن ثم خرج جموع المصريين فى ثورة 30 يونيو التي كانت أبلغ رد على كل هؤلاء العملاء والإرهابيين.



وتابع: "من الضروري التأكيد على تنمية الوعي وزيادة الإدراك خاصة لدى الشباب لمعرفة ما يتم التخطيط له ضد الدولة المصرية بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام".