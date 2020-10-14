 توافق إيطالي روسي على تعزيز التعاون في الملف الليبي - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

توافق إيطالي روسي على تعزيز التعاون في الملف الليبي

الازمة الليبية - ارشيفية
الازمة الليبية - ارشيفية
كتبت_ مروة محمد:
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:32 م
- وزير الخارجية الإيطالي: ضرورة حماية الحوار الداخلي الليبي من التدخل الخارجي..

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن روسيا وإيطاليا اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في ليبيا، وذلك في وقت توجد فيه فرصة سانحة لتحقيق تقدم في استقرار البلاد.

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري "حماية الحوار الداخلي الليبي من التدخل الخارجي المحتمل"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وشدد دي مايو على أن بلاده تدعم المفاوضات المباشرة من أجل وقف إطلاق نار حقيقي ودائم ونزع السلاح في سرت والجفرة.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي باستئناف صادرات النفط فوراً وبدون شروط، حيث سيكون هذا الأمر ضروريًا لدعم الاقتصاد الوطني الليبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك