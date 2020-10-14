فيصل ندا عن محمود ياسين: وداعا يا صديقي سأظل أفتقدك طوال حياتي

نعى المؤلف فيصل ندا، صديق عمره الفنان محمود ياسين الذي توفي اليوم، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلمة يرثي فيها صديقه.

وقال ندا: "رحل عن دنيانا نجم أسعدنا جميعا بأعماله المتميزة، رحل عن حياتي صديق اعتز به، كنت رفيقه في مشوار حياته، وكفاحه وصموده، حتى أصبح نجم العالم العربي، كان إنسانا متواضعا رغم نجوميته الطاغية، لقد شاركني في كثير من الأفلام السينمائية والمناسبات الاجتماعية، لم يكن يذم أي فنان ينافسه في النجومية، عشنا سويا، أيام جميلة في حياته، وداعا يا صديقي سأظل افتقدك في حياتي".

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ٧٩ عاما.