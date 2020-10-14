 ضبط طن مواد تصنيع نسيج مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر - بوابة الشروق
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ضبط طن مواد تصنيع نسيج مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 1:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 1:20 م

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، وإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشلقية، حملة تفتيشية مكبرة على المصانع والمنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرر محضر جُنح أمن دولة طوارئ ضد أحد أصحاب مصانع المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة؛ فور ضبط مواد مثبت وبوش نسيج وطباعة بالمصنع، مجهولة المصدر، فيما جرى التحفظ على 7 براميل من تلك المواد، زنة البرميل الواحد 140 كيلو جرامًا.

وحررت الحملة 3 محاضر جُنح أمن دولة طواريء ضد أصحاب أنشطة مختلفة ومتنوعة؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية بتلك المنشآت.


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