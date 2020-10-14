مقتل قياديين سابقين في الجيش السوري الحر بمحافظة درعا

قتل 5 أشخاص، بينهم قياديان، في الجيش السوري الحر في محافظة درعا اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أن "مجهولين استهدفوا سيارة تقل القيادي السابق في الجيش الحر أدهم الكراد الملقب أبو قصي صواريخ و القيادي أبو طه المحاميد، وبرفقتهم ثلاثة أشخاص آخرين في بلدة تبنه 40 كم قرب مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي".

واتهم المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "القوات الحكومية السورية بأنها تقف وراء استهداف سيارة قادة الجيش بعد عودتهم من العاصمة دمشق".

وأكد المصدر "هذه العملية واحدة من عشرات العمليات التي تم استهداف قادة سابقين في الجيش السوري الحر، رغم دخولهم في مصالحة مع القوات الحكومية السورية برعاية روسيا، ولكن القوات الحكومية لا تزال تنطر إليهم على أنهم معارضون لها ورفعوا السلاح في وجهها".

وشهدت محافظة درعا عشرات العمليات استهدفت القوات الحكومية السورية وعناصر المصالحات، إضافة إلى قياديين في الجيش الحر.