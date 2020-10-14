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الاستخبارات الحربية البريطانية: المزيد من الجهود للتصدي لتهديدات الصين

بريطانيا - ارشيفية
بريطانيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 5:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 5:11 م
قال رئيس جهاز الاستخبارات الحربية ومكافحة أنشطة التجسس في بريطانيا "إم آي - 5"، اليوم الأربعاء، إن الجهاز يرغب في "بذل المزيد من الجهود "للتصدي للأنشطة الصينية التي تهدد الملكية الفكرية للشركات والجامعات البريطانية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كين ماكالوم رئيس جهاز الاستخبارات الحربية البريطاني، والمعنى كذلك بمكافحة انشطة التجسس داخليا "إم آى - 5"، في أول تصريحات علنية له منذ توليه منصبه في مايو، قوله إنه سوف يعطي الأولوية في استخدام موارد الجهاز "وعلى نحو دقيق"؛ لمواجهة "الأنشطة السرية" للصين.

كما قال للصحفيين إنه يريد أن تكون المملكة المتحدة قادرة على التدخل في وقت مبكر عندما يتم رصد مخاطر تهدد البنية التحتية الوطنية الحيوية، قبل أن تستخدم الحكومة، إذا اضطرت لذلك "مطرقة ثقيلة" في أي أزمة.

وجاءت تصريحات ماكالوم في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بصياغة مشروع قانون جديد للأمن القومي والاستثمار، والذي من المتوقع أن يتم نشره هذا الشهر ويغطي الصفقات في قطاعات مثل الدفاع والبنية التحتية الحيوية، وسوف تضع أحكاما لحماية الملكية الفكرية الحساسة.

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