السجن مدى الحياة ليوناني اغتصب وقتل عالمة أمريكية

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قضت محكمة يونانية يوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لشاب أدين باغتصاب وقتل عالمة أمريكية في جزيرة كريت العام الماضي.

وعثر على سوزان ايتون (60 عاما) عالمة الأحياء الجزيئية بمعهد ماكس بلانك في دريسدن ميتة في قبو عسكري مهجور في يوليو 2019 بعد نحو أسبوع من خروجها للتريض واختفائها، حيث زارت كريت لحضور مؤتمر علمي.

وقال إيوانيس باراسكاكيس (28 عاما) من كريت للشرطة في بادئ الأمر إنه قتل ايتون، وتراجع لاحقا ليقول إن هذا الاعتراف أخذ منه بالإكراه وأن تورطه في اختفائها مجرد صدفة.

وذكرت وكالة أنباء أثينا شبه الرسمية، أن محكمة في بلدة خانية قضت بالسجن مدى الحياة عن تهمة القتل غير المتعمد و13 عاما عن تهمة الاغتصاب وأربعة أشهر لحيازة أسلحة نارية.

ووجهت للمتهم تهمة صدم المجني عليها بسيارته ثم سحبها إلى منطقة أخرى حيث اغتصبها.