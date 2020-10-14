ناطحات سحاب فيلادلفيا تتسبب في مقتل أكثر من 1500 طائر مهاجر

عثرت جمعيات معنية بحماية الطيور، على أكثر من 1500 طائر ميتا في شوارع فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد أن اصطدمت بناطحات السحاب يوم السبت الماضي.

وقالت جمعية أودوبون الوطنية، وهي منظمة بيئية أمريكية غير ربحية مكرسة للحفاظ على الطيور، إن ستيفن ماتشيفسكي، أحد المتطوعين بالجمعية، جمع جثث الطيور التي اصطدمت بالنوافذ الزجاجية وسقطت ميتة على الرصيف.

وقال ماسيجوسكي من بنسلفانيا لشبكة CNN: "لم أر قط شيئًا كهذا". "كانت هناك طيور في كل مكان ، وكلها ماتت".

ونقلت صحيفة "indiatimes" الهندية عن مسؤولين بالحملة قولهم، إن الوفيات الجماعية للطيور التي اصطدمت بالمباني، بدأت في ليلة يوم السبت الماضي، وارجعوا السبب في ذلك إلى ذروة موسم الهجرة، الذي يبدأ عادة في الخريف، بجانب سوء الأحوال الجوية، وهو ما تسبب في وقوع الحادث.

وقال كيث راسل من بنسلفانيا إن حادث الموت الجماعي للطيور، كان بسبب عاصفة شديدة، حيث انجذبت الطيور إلى الأضواء المرصعة في ناطحات السحاب، لكنهم غير مدركين أن الزجاج سيوقف طريقهم.

وأضاف راسل: "توقعنا حدوث هجرة كبيرة لكننا لم نتوقع اصطدام الطيور بالمباني بالأعداد التي اصطدمت بها".

وكشف أن "الطيور تصطدم بالمباني بشكل يومي وخاصة خلال موسم الهجرة ولكن ليس على هذا النطاق".

وتابع: "تقع فيلادلفيا على طول مسار الطيران الأطلسي، لذا فإن الطيور تهاجر عبر المدينة بأعداد هائلة".