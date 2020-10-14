الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مؤكدًا خلال اللقاء سعي العراق للتعاون مع الحلفاء والأصدقاء؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن صالح أشار إلى سعي العراق لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع اليونان في المجالات كافة، لافتاً، إلى العمق التاريخي لحضارة وادي الرافدين والحضارة اليونانية.

وأشاد صالح، باستقبال اليونان للاجئين العراقيين، ودورها في دعم العراق والتحالف الدولي وحلف الناتو في الحرب ضد تنظيم داعش، مشيراً، إلى أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي.

وأضاف أن «الإرهاب لا يزال يشكّل تهديداً للمجتمع الدولي، وذلك يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون لمكافحته، وعدم منحه الفرصة لالتقاط أنفاسه وزعزعة السلم والأمن الدوليين».

وشدد على أن «العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، والتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، منوهاً بأن العراق يرفض أن يكون ساحةً لتصفية حسابات الآخرين.

وأكد «أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتعزيزه»، موضحاً أن «الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع؛ سعياً لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب».

من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، على «التزام بلاده في دعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي بما يعزز أواصر العلاقة بين البلدين».