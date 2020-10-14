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طمأن فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، الجميع على الحالة الصحية للنجم كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، أثناء تواجده رفقة منتخب بلاده في المباراة أمام فرنسا بتصفيات دوري الأمم الأوروبية، ويبذل رونالدو جهود مستميتة من أجل اللحاق بزملائه والعودة مجددًا لأرض الملعب.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية، ما قاله سانتوس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب السويد، حيث أكد:" رونالدو يريد أن يلعب".

وأضاف:" أي لاعب يغيب بسبب فيروس كورونا هو خسارة كبيرة، وغياب رونالدو ربما يكون أكبر من أي لاعب أخر، ولكن لدي ثقة مطلقة في اللاعبين الذين سيلعبون".

وأوضح:" الخطة هى نفسها لكن الديناميكية مختلفة، فرونالدو له مميزاته الخاصة".

وأشار:" لا يوجد فريق أفضل بدون أفضل لاعب في العالم ، ولكن هذا الفريق أظهر بالفعل أن لديه القدرة على الرد بشكل جماعي، ولدي ثقة كاملة في اللاعبين".