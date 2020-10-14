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وزير القوى العاملة يهنئ الفريق عباس حلمي بالعيد السنوي للقوات الجوية‎

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
أحمد كساب
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:49 ص

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، بمناسبة العيد السنوي للقوات الجوية.

وقالَ سعفان للفريق عباس حلمي: "يُسعِدني أن أتقدمَ لكُم بأطيبِ التهاني بهذه المناسبة التي تتوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى معركة المنصورة حين تصدت الطائرات المصرية للقوات الجوية الإسرائيلية في معركة تعتبر من أكبر المعارك الجوية".

وأعرب الوزير، للفريق "حلمي" عن تقديره العميق لما تبذله القوات الجوية من جهود مخلصة ودورها الرائد لحماية الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير لوطننا العزيز وشعبه العظيم.


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