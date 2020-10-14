 حمدوك يقيل والي كسلا بعد خلافات قبلية في شرق السودان - بوابة الشروق
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حمدوك يقيل والي كسلا بعد خلافات قبلية في شرق السودان

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
رويترز
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 5:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 5:26 ص

أقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء صالح عمار، الوالي المدني لولاية كسلا إحدى ولايات شرق البلاد، بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا والبني عامر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم قرارا أعفى بموجبه والي كسلا الأستاذ صالح محمد صالح عمار والذي عين ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية".

وتحولت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات في نهاية أغسطس الماضي، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وجرح عشرة بالإضافة إلى حرق محلات تجارية.

وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر، وتعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية.

وفي يوليو الماضي عين حمدوك 18 واليا مدنيا بدل الولاة العسكريين في إطار التحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد 3 أعوام. 

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