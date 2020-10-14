 رئيس الجزائر يقرر رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الجزائر يقرر رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
الجزائر - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:49 م

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصل اعتبارا من تاريخ السادس نوفمبر المقبل، مع احترام الإجراءات الصحية الوقائية.

وقررت الجزائر منتصف مارس الماضي، تعليق صلاة الجمعة والجماعات، ضمن خطة السلطات للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن بيان لمجلس الحكومة، إنه تقرر أيضا رفع الحظر عن تأدية صلاة الفجر بهذه المساجد في الولايات (المحافظات) المعنية بحظر التجوال، من خلال تعديله ليمتد من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.

وأوضح ذات المصدر أنه سيستمر التعامل مع الوضع الصحي حسب منطق المرونة وتكييف القرار مع مستجدات الوضع الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 53 الفا و583، والوفيات إلى 1827، مقابل شفاء 37 ألفا و603.

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