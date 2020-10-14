 أوكرانيا تسجل 5590 إصابة جديدة بكورونا و107 وفيات خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 5590 إصابة جديدة بكورونا و107 وفيات خلال 24 ساعة

كييف - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 1:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 1:43 م

سجلت أوكرانيا 5590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 276 ألفا و177 حالة.

 

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت 107 وفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5229 شخصا.

 

ووفقا للبيانات فإن هناك 2137 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 118 ألفا و699 حالة.

 

وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي تليها العاصمة كييف ثم دنيبروبتروفسك ومنطقة أوديسا.

 


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