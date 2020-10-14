فرض غرامة على قناة تلفزيونية تركية بسبب انتقادها حليف أردوغان

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا فرض غرامة على قناة "خلق تي في" التلفزيونية المعارضة، بسبب ما اعتبره "نقد تجاوز الحدود" لدولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وانتقد أحد ضيوف البرنامج دعوة دولت بهتشلى إلى حل اتحاد أطباء تركيا، بعد تشكيكه في أعداد إصابات كورونا، وحل المحكمة الدستورية لإصدارها أحكاما أغضبت التحالف الحاكم، وقال تعليقا على ذلك “هل تقومون بإنشاء إمبراطورية؟ أي نوع يمكن أن يكون ذلك؟”، وفقا لصحيفة"جمهورييت" التركية.



وقال المجلس في بيان “خلص المجلس الأعلى إلى أن الحديث المستخدم بالعامية في البث تجاوز النقد.. لا يمكن أن يحتوي على تعبيرات ذات طبيعة مهينة أو تشهيرية تتجاوز حدود انتقاد الأفراد أو المنظمات”.



وقرر المجلس على إثر ذلك فرض غرامات إدارية على قناة "خلق تي في" .