البنك المركزي الأوغندي: ليس لدينا سلطة على القروض التي تمنحها البنوك الأجنبية للشركات المحلية

ذكر محافظ البنك المركزي في أوغندا إيمانويل توموسيم-موتيبيل، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن البنك المركزي الأوغندي لا يشرف على إقراض البنوك الأجنبية للشركات المحلية من الودائع، المحتفظ بها في دول أخرى، وذلك بعد أسبوع من قرار قضائي بعدم مشروعية عملية أجراها مقرض أجنبي لترتيب قروض بنكية مشتركة لعملاء أوغنديين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

فالسلطات التنظيمية والرقابية للبنك المركزي الأوغندي تنطبق فقط على أنشطة المؤسسات المالية، التي تجريها كيانات مرخصة من قبل البنك داخل أو خارج أوغندا أو أنشطة يتعين أن تكون مرخصة على هذا النحو في أوغندا.

وهذه السلطات لا تتسع لتشمل أنشطة البنوك الأجنبية خارج أوغندا، مرخصة من قبل هيئات تنظيمية أجنبية.

والبنوك الأجنبية غير ملزمة بإقامة مكاتب تمثيل في أوغندا لإجراء عملية إقراض.

وكانت المحكمة العليا الأوغندية قد قضت هذا الشهر بأن قرضا من قبل فرع تابع لبنك "داياموند تراست" الكيني لشركة مقرها كمبالا غير قانوني.