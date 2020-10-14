الصحفي جان دوندار يواجه عقوبة السجن لمدة 35 عاما في تركيا

طالب ممثلو الادعاء التركي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 35 عاما بحق الصحفي جان دوندار - الذي فر إلى ألمانيا في عام 2016 هربا من تهم قانونية، هي الإرهاب والتجسس، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأكد محاميه عباس يالشين صدور لائحة اتهام تتهم دوندار بدعم منظمة إرهابية و "التجسس العسكري أو السياسي". وتم تحديد موعد لنظر القضية في 4 ديسمبر.

وترجع الاتهامات إلى تقرير إخباري نشرته صحيفة جمهوريت اليومية المحلية في عام 2015، تم خلاله نشر معلومات حول إرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى متمردين إسلاميين في سوريا، في ذلك الوقت، كان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت.

ويواجه دوندار، الذي يحاكم غيابيا، عدة تهم في تركيا، وقد أدين بإفشاء أسرار الدولة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت محكمة في اسطنبول أن دوندار هارب وصادرت جميع أصوله في تركيا، بعدما تجاهل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة له للعودة إلى تركيا من ألمانيا.

وشكك دوندار اليوم الأربعاء في منطق اتهامات التجسس الموجهة إليه.

وكتب دوندار على موقع تويتر "إذن، أنا جاسوس عديم الخبرة لدرجة أنني قمت بنشر المعلومات التي حصلت عليها في الصفحة الأولى... بدلا من تسريبها إلى وكالات أجنبية".