وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لتمديد مساعدات الشركات في أزمة كورونا

تستعد وزارة الاقتصاد الألمانية لتمديد مساعدات الدولة للشركات لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وعلمت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية من مصادر في وزارة الاقتصاد، أنه من المقرر تمديد المساعدات الحالية للشركات حتى 30 يونيو 2021، وتم تأكيد هذه الخطط من قبل مصادر بالوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وفقا للوائح الحالية، فإنه من المفترض أن تنتهي مهلة المساعدات بحلول نهاية هذا العام.

وبحسب معلومات "فونكه"، تهدف الوزارة بذلك في المقام الأول إلى تحسين الأوضاع في قطاع الفنادق والمطاعم. وسيتلقى قطاع الحفلات والمعارض أيضا مزيدا من الدعم. وتدرس الوزارة على وجه التحديد سبل تحسين خيارات العطاءات، بالإضافة إلى برامج التحديث والدعم للتجديدات في الشركات خلال فترات ركود النشاط.

وفي ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ستجري المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع ورؤساء حكومات الولايات اليوم بشأن كيفية احتواء الجائحة. وخلال الاجتماع الذي سيُعقد في ديوان المستشارية ظهر اليوم، ستدور المناقشات حول ما إذا كان يجب على الولايات توحيد إجراءاتها وتشديد القواعد.

كما سيتطرق المشاركون في الاجتماع إلى الحظر المثير للجدل على الإقامة عند السفر داخليا في ألمانيا. ولأول مرة منذ أربعة أشهر، لن يتم عقد المؤتمر عبر الفيديو، حيث سيشارك رؤوساء حكومات الولايات في الاجتماع بالحضور الشخصي في برلين.