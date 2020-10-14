ألمانيا: المرسوم الجديد لاختبارات كورونا يدخل حيز التنفيذ

من المقرر أن يدخل المرسوم الجديد لاختبارات كورونا في ألمانيا حيز التنفيذ بداية من غد الخميس، حيث قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إنه وقع المرسوم صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ غدًا.

ووفقًا لهذا المرسوم، سيتم تركيز إجراء الاختبارات بالنسبة للشرائح المعرضة للخطر والقطاع الطبي، وستقل على العائدين من السفر.

ويتضمن المرسوم إجراءات تشمل جعل دور الرعاية والمستشفيات قادرة على الاستفادة بشكل كبير من "اختبار المستضدات السريع"، حتى يمكن إجراء الاختبارات بشكل منتظم للزائرين والعاملين والمرضى، وكان شبان تحدث مؤخرا عن إجراء اختبارات إضافية "بالملايين كل شهر".

وأضاف الوزير أن من الأمور المثيرة للقلق أن أعداد الإصابات عاودت الزيادة مرة أخرى بين كبار السن، و"هناك فارق كبير بين أن يكون لديك 10000 مصاب في سن العشرين وأن يكون لديك 10000 مصاب في سن الثمانين"، مشيرًا إلى أنه لهذا السبب من المهم توفير الحماية لمؤسسات الرعاية ومؤسسات القطاع الطبي؛ من أجل تقليل أعداد الإصابات.