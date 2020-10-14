 إسرائيل تكشف النقاب عن عملية سرية لاستهداف موقعين للجيش السوري في الجولان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تكشف النقاب عن عملية سرية لاستهداف موقعين للجيش السوري في الجولان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 9:25 ص

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن قيامه قبل فترة بعملية لاقتحام وتدمير موقعين للجيش السوري شمال هضبة الجولان.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر،: "قبل أسابيع، تحديدا ليل 21 سبتمبر، قامت قوات جيش الدفاع باقتحام موقعيْن متقدميْن تابعيْن للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان وتدميرها".

وأشار إلى أن الجيش السوري كان "يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني".

وزعم أن العملية "جاءت في أعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فض الاشتباك)".

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