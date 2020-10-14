عمرو محمود ياسين عن مرض والده قبل وفاته: أصيب بالتهاب رئوي وتوفي بعد توقف عضلة القلب

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إن عزائه اليوم وهو يفقد والده الراحل محمود ياسين، أنه يفخر بأنه نجله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الراحل كان أبا وزوجا عظيما، ولم يشعر أبنائه بانشغاله على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه لم يكن يحب كلمة نجم، بل كان يفضل لقب الفنان أو الممثل.

وأوضح أن أبيه أصيب بالتهاب رئوي مصحوب بارتفاع بدرجة الحرارة، ما أثار خوف الأسرة، مشيرًا إلى أنهم تأكدوا من عدم إصابته بكورونا.

وتابع أن الفنان الراحل تم حجزه بإحدى المستشفيات لفترة، ثم عاد إلى المنزل بعد تعافيه، لترتفع درجة الحرارة مرة أخرى، لافتًا إلى إصابته مرة أخرى بالتهاب رئوي.

وأضاف أن الراحل وضع على جهاز التنفس الصناعي خلال الفترة الأخيرة، ليفقده اليوم إثر توقف عضلة القلب.

وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء بكومباوند رويال سيتي بالشيخ زايد.

وتوفي الفنان محمود ياسين، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.