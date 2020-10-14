التشيك تؤجل تحصيل أقساط الضرائب مع تزايد إصابات كورونا

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تعتزم جمهورية التشيك تأجيل تحصيل أقساط الضرائب من أي شركة تضررت من الجولة الأخيرة للقيود الحكومية الرامية إلى احتواء الزيادة الحادة في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمرسوم أصدرته وزارة المالية التشيكية اليوم الأربعاء ويتم العمل به فورا، فإن أقساط الضرائب التي ستستحق خلال فترة حالة الطوارئ التي تم إعلانها منذ 5 أكتوبر الحالي سيتم تأجيلها حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن أحدث جولة من القيود والإجراءات الحكومية للحد انتشار فيروس كورونا تشمل إغلاق الحانات والمطاعم، وإلغاء كل الأحداث الثقافية والرياضية والاجتماعية باستثناء الأحداث الصغيرة للغاية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار تأجيل التحصيل سيشمل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضرائب الطرق.

وقالت وزيرة مالية التشيك آلينا شيليروفا "الموقف الحالي يجعل الكثير من المستثمرين في مواجهة تعقيدات بالغة.. لا يمكن السماح بجعل أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال عرضة لضغوط إضافية من الضرائب".

كانت جمهورية التشيك قد سجلت أمس 8325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو واحد من أعلى معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم.