مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوب مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا لليوم الثاني

ستواجه مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا إيمي كوني باريت، المزيد من الاستجوابات من مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، في إطار جلسات الاستماع لاعتماد ترشيحها.

وربما يستغل المشرعون، اليوم الثاني من جلسة الاستجواب، لمواصلة إثارة قضايا مثل الرعاية الصحية والإجهاض.

وكل سيناتور باللجنة القضائية لديه وقت متسع لاستجواب القاضية.

وشددت باريت، أمس الثلاثاء، على التزامها بفصل معتقداتها الخاصة، بما في ذلك قناعاتها الدينية، عن أي قرارات قضائية، قائلة إن القيام بخلاف ذلك سينتهك يمينها القضائي.

يذكر أن باريت، وهي أم لسبعة أطفال، لديها ابن أسود وابنة تم تبنيهما من هايتي.

وردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي ديك دوربين، الذي سأل عما إذا كانت قد شاهدت فيديو وفاة جورج فلويد، قالت باريت: "كما قد تتخيل، نظرا لأن لديّ طفلين سود، كان ذلك أمرا شخصيا جدا بالنسبة لعائلتي".

وردت باريت بأنها شاهدت الفيديو، وذكرت أنها جلست مع ابنتها المراهقة وبكت في أعقاب الحادث. قائلة "بكينا معا في غرفتي".

وتوفي فلويد في مايو بعدما وضع شرطي ركبته على رقبة فلويد لأكثر من ثماني دقائق بينما كان يتوسل لإبقائه على قيد الحياة.