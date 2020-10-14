إصابة 3 أشخاص بسبب انفجار لغم جنوب العاصمة الليبية

أصيب ثلاثة من عمال الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مساء اليوم الأربعاء، نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة "السدرة" ببلدية عين زارة جنوب طرابلس، والتي كانت إحدى مناطق الاشتباك في الحرب التي دارت بالعاصمة الليبية وانتهت في يونيو الماضي.



وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- وصف المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ "أسامة علي" جروح العمال بالطفيفة، بسبب كبر حجم السيارة التي كانوا يستقلونها عند انفجار اللغم، مؤكدا نقل الجرحى إلى قسم الملاحظة بمستشفى طرابلس الجامعي.



وطالب علي من المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي أجسام غريبة في مناطق الاشتباك بمحيط طرابلس.