قتيلان و4 مفقودين بسبب إعصار نانغكا جنوبي الصين

لقي شخصان مصرعهما واعتبر 4 آخرون في تعداد المفقودين بعد انقلاب ناقلة رمال في المياه، متأثرة بإعصار نانغكا الذي ضرب مناطق في جنوبي الصين.

وذكر مركز سانشا للإنقاذ البحري بمقاطعة هاينان جنوبي الصين -في بيان اليوم- أن الناقلة كان على متنها 10 أفراد هم طاقمها، وانقلبت حوالي الساعة الـ8:00 مساء أمس الثلاثاء في مضيق "تشيونغتشون".

وعثر رجال البحث والإنقاذ على 6 أفراد من الطاقم، بينهم جثتان، فيما ما تزال جهود الانقاذ جارية بحثا عن 4 مفقودين.

وهبط إعصار نانغكا، الإعصار الـ16 هذا العام، إلى اليابسة في مدينة تشيونغهاي بمقاطعة هاينان الجنوبية، حوالي الساعة 7:20 مساء أمس الثلاثاء، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 90 كم في الساعة بالقرب من مركز الإعصار.