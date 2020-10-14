 قتيلان و4 مفقودين بسبب إعصار نانغكا جنوبي الصين - بوابة الشروق
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قتيلان و4 مفقودين بسبب إعصار نانغكا جنوبي الصين

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:23 ص

لقي شخصان مصرعهما واعتبر 4 آخرون في تعداد المفقودين بعد انقلاب ناقلة رمال في المياه، متأثرة بإعصار نانغكا الذي ضرب مناطق في جنوبي الصين.

 

وذكر مركز سانشا للإنقاذ البحري بمقاطعة هاينان جنوبي الصين -في بيان اليوم- أن الناقلة كان على متنها 10 أفراد هم طاقمها، وانقلبت حوالي الساعة الـ8:00 مساء أمس الثلاثاء في مضيق "تشيونغتشون".

 

وعثر رجال البحث والإنقاذ على 6 أفراد من الطاقم، بينهم جثتان، فيما ما تزال جهود الانقاذ جارية بحثا عن 4 مفقودين.

 

وهبط إعصار نانغكا، الإعصار الـ16 هذا العام، إلى اليابسة في مدينة تشيونغهاي بمقاطعة هاينان الجنوبية، حوالي الساعة 7:20 مساء أمس الثلاثاء، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 90 كم في الساعة بالقرب من مركز الإعصار.

 


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