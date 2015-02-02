صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي وضع حد لسياسة تركيا المشبوهة في المنطقة

طالبت صحيفة "اليوم" السعودية، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح أمام الأفعال التركية التي تهدد وتزعزع استقرار المنطقة، والإستراتيجية التى تنتهجها بغية تحقيق أهداف توسعية مشبوهة تتعارض مع كل المواثيق الدولية.

وقالت الصحيفة -فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "تركيا منهجية افتعال الأزمة"- إن سلوك تركيا يستدعي وقفة حاسمة من قبل المجتمع الدولي قبل تفاقم أضرار هذه الممارسات التركية اللامسؤولة لتهدد الأمنين الإقليمي والدولي.

وأضافت، أنه على سبيل المثال حين نعود لما قالت اليونان، عن إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي يمثل تصعيدا كبيرا، وتهديدا مباشرا للسلام في المنطقة، وكذلك ما قاله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من أن على تركيا الكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، متابعا أن ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.