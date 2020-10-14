تركيا تمنع عرض أول مسرحية باللغة الكردية قبل موعدها بساعات

منعت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، عرض مسرحية "البوق والتوت البري"، باللغة الكردية من العرض على مسرح إسطنبول، وذلك بعد السماح لمسرحية بتلك اللغة لأول مرة بالظهور على مسرح وطني، بينما تم المنع قبل بدء المسرحية بساعات قليلة.

وقالت كورغيس كريسى، إحدى الممثلات المشاركات ضمن فريق "الحياة الكردية الجديدة" المسرحى، لـ"فرانس برس"، إنهم كانوا متحمسين ومندمجين حتى تلقوا فجأة قرار المنع الرسمى.

ومن جهته، قال محافظ إسطنبول علي كالياوا من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن المسرحية ممنوعة لكونها تدعو لمبادئ حزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية من قبل الحكومة.

وقال إسماعيل كاتغلى المسؤول بوزارة الداخلية التركية، إن المسرحية المؤيدة لأفكار حزب العمال لن يُسمح بعرضها حتى لو كانت بأى لغة غير الكردية، مضيفا أنه سيحاسب من ساهم بوصولها لمسرح إسطنبول.

وأطلق فريق الحياة الجديدة تظاهرة عبر "تويتر" تحت وسم "لن تمنعوا مسرح الأكراد".

ووصف حزب الشعب الكردى ما قامت به سلطات إسطنبول بالعمل الفاشى.

يذكر أن مسرح إسطنبول الواقع في حى غازى عثمان باشا ذى الـ106 أعوام يلتزم بعرض مسرحيات تركية لفرق محددة ولكن أزمة كورونا جعلته يستقبل فرق مسرحية مستقلة عن المسرح الحكومى ولكن أصوات من المؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهمت حزب المعارضة القائم بإدارة إسطنبول باستغلال المسرح لعرض أفكار هدامة ما جعل الحزب يغير من توجهه حيال تلك الفرق المسرحية.