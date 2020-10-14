السعودية: تدشين أُول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة المصنعة محليا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من طراز (إتش إس أي 32) مصنع محليا بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم، بالتعاون بين شركة "سي إم إن" الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي اليوم الأربعاء قوله"إن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من طراز (إتش إس أي 32) يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية، ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين".



وأضاف أن "منظومة الزوارق السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية" كما "ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".



يذكر أن هذه الدفعة من (إتش إس أي 32) هي أول دفعة مصنعة محلياً، وتأتي امتداداً لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية السعودية من الشركة الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين، بحيث يتم تصنيع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر يتم صناعته ونقل تقنيته محليا إلى المملكة.