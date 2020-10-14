افتتاح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمركز زفتى بالغربية

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، اليوم الأربعاء، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنهطاي مركز زفتى التي تم إنشاؤها بتكلفة 10 مليون جنيه، وتضم 10 فصول وقاعات للتدريب العملي وذلك في إطار احتفالات الغربية بالعيد القومي للمحافظة.

وشهد افتتاح المدرسة حضور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا حمودة مدير إدارة التدريب بالمديرية وبعض من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة، وقيادات مديريه الصحة.

وأكد الدكتور طارق رحمي على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أن الغربية دائما ولادة بأبنائها المتميزين في كافة المجالات.