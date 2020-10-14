رئيس مجلس الوزراء السوداني يتسلّم نص اتفاق السلام

سلّم وفد وساطة دولة جنوب السودان نص اتفاق السلام لرئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك اليوم.

ونقلا عن وكالة السودان للأنباء، مساء الأربعاء، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، السفير عمر بشير مانيس، أن وفد وساطة دولة جنوب السودان بقيادة المستشارتوت قلواك، ومقرر لجنة الوساطة ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ضيو مطوك، سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم، كاو تك، سلّم رئيس مجلس الوزراء نص اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا وذلك تمهيدا لبدء تنفيذه.

و قال المستشار قلواك إن «اللقاء في اطار التشاور مع القيادة السودانية في مجلسي السيادة والوزراء بشأن تنفيذ اتفاق السلام وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها حسب بنود الاتفاق».

وأوضح توت أن اللقاء الذى تم اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ناقش أيضاً كيفية استئناف الحوار بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل يوم 21 أكتوبر الحالي في جوبا تضم خبراء من السودان وشركاء السلام بشأن الإعداد والتحضير لاستئناف الحوار.

وأضاف أن «التوصيات التي ستصل لها الورشة ستُنزّل لأرض الواقع».

وهنأ رئيس الوساطة الشعب السوداني بإنجاز اتفاق السلام قائلا إن «تحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مكسب لدولة جنوب السودان حيث أننا شعب واحد في دولتين».