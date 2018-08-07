ميجان ماركل: مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مثل المدمنين

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خلال أحدث ظهور لها عبر فعالية على شبكة الانترنت، قالت دوقة ساسكس ميجان ماركل إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "مثل الأشخاص المدمنين على تناول المخدرات".

وأوضحت ميجان خلال قمة افتراضية نظمتها مجلة فورتشن مساء أمس الثلاثاء" هناك بضعة أمور في العالم يتم من خلالها توصيف الشخص بأنه" مدمن". فالأشخاص الذي يتعاطون المخدرات بصورة دائمة يوصفون بأنهم " مدمنون" ، والأشخاص المنشغلون بمواقع التواصل الاجتماعي يوصفون أيضا بأنهم" مدمنون".

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن ميجان 39 عاما زوجة الأمير هاري القول: "أشعر بكثير من المخاوف بالنسبة للأشخاص الذين أصبحوا مهوسيين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جزءا كبيرا من ثقافتنا اليومية بالنسبة للكثيرين لدرجة أنها أصبحت إدمانا".

وأشارت ميجان إلى أنها تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها "نفس القدرة" على التسبب في الادمان مثل المخدرات.

وتماثل تصريحات ميجان تماما ما أظهره الفيلم الوثائقي " المعضلة الاجتماعية" الذي أجرى مقارنة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمدمنين، حيث أظهر أن الخوارزميات التي تستخدمها الشبكات مصممة لجذب المستخدمين وتشجيع الادمان.