تكريم حنان مطاوع بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «بت القبايل»

حصلت الفنانة حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان همسة للفنون والآداب عن دورها في مسلسلي "أمل حياتي" و"بت القبايل".

يذكر أن حنان شاركت مؤخرًا في بطولة حكاية "أمل حياتي"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، والتي جسدت خلالها شخصية فتاة تعيش في حي الجمالية، تعمل في حرفة شاقة لتحسين دخل أسرتها، حتى تصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.

حكاية "أمل حياتي" بطولة الفنانين حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.