إيقاف مسؤول أمني وسائق جرافة إثر مقتل مسن تحت أنقاض كشك في تونس

أفاد مسؤول قضائي، اليوم الأربعاء، بإيقاف مسؤول أمني وسائق جرافة للاشتباه بمسؤوليتهم في مقتل مسن أثناء هدم كشك وهو نائم بداخله، في حادثة أثارت احتجاجات واسعة في جهة القصرين غرب تونس.



وقال المتحدث باسم محكمة القصرين رياض النويري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قاضي التحقيق قرر إيقاف رئيس الشرطة البلدية وسائق الجرافة المستخدمة في هدم الكشك إلى حين استكمال التحقيقات.



ولقي مسن حتفه وهو يغط في النوم داخل كشك لبيع السجائر حينما عمدت السلطات البلدية إلى هدمه بمن فيه لمخالفته التراخيص القانونية.



وتم التعرف على صاحب الكشك في مدينة سبيطلة التابعة لولاية القصرين مع انتهاء أعمال الهدم في ساعات الفجر أمس الثلاثاء، وهو مصاب بجروح بليغة لينقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته.



وأثار الحادث غضب الأهالي في القصرين التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.



وأعلنت رئاسة الحكومة بعد الحادثة إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة من مهامهم، وتعهدت بالتحقيق في ملابسات الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام.



وتشهد عدة مناطق داخلية في تونس احتجاجات اجتماعية متواترة منذ ثورة 2011 بسبب تفشي البطالة والفقر.