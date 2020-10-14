ألمانيا توسع نطاق طلب الإجازة المرضية هاتفيا بسبب وضع عدوى كورونا

قررت الحكومة الألمانية توسيع نطاق إمكانية طلب الاجازة المرضية عبر الهاتف في حال شكوى أحد العاملين من أعراض الإصابة بالبرد، حتى نهاية العام الحالي، وذلك بسبب وباء كورونا.



وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الأربعاء، أن قرارا سيصدر في هذا الشأن عن اللجنة الاتحادية المشتركة لقطاع الصحة غدا الخميس. وتضم هذه اللجنة ممثلون عن الأطباء والمستشفيات وشركات التأمين الصحي.



وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" نريد بطبيعة الحال تفادي حدوث إصابات محتملة في القطاع الطبي، وفي عيادات الأطباء في حالة الإصابة بالأنفلونزا أو بكورونا".



وكان الإبلاغ عن الإجازات المرضية عبر الهاتف متاحا في جميع أنحاء ألمانيا في مرحلة بداية الجائحة، وذلك قبل أن يتقرر لاحقا رهن هذه الإمكانية بتطورات العدوى إقليميا وتحديدها زمنيا من خلال قاعدة استثنائية.



وأعلنت الرابطة الاتحادية لأطباء التأمين الصحي مؤخرا عن تأييدها لتوسيع نطاق هذه القاعدة خلال الخريف والشتاء بسبب ارتفاع أعداد الإصابات.



وأدت هذه القاعدة إلى تخفيف العبء عن كاهل العيادات بشكل كبير في مارس وأبريل الماضيين.



وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغ معدل استنساخ فيروس كورونا أمس الثلاثاء 20ر1 ما يعني أن كل مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى أكثر من شخص آخر.



وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض في فترة تتراوح بين ثمانية إلى 16 يوما.