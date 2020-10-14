مفارقة: ترامب يسخر من عمر بايدن وهو الأكبر سنا في تاريخ البيت الأبيض

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما شعبويا ساخرا وغير مألوف على منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بنشر صورة مفبركة له على مقعد متحرك بين مجموعة من المسنين في دار لإقامة العجزة، وكتب أسفلها Biden For Resident بدلا من President (الإقامة أو الراحة بدلا من الرئاسة) في إشارة إلى عدم ملاءمته ذهنيا وصحيا لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وييبلغ ترامب من العمر 74 عاما، بينما سيكمل بايدن عامه 78 في نوفمبر القادم.

المفارقة أن ترامب هو أكبر رؤساء أمريكا في تاريخها عندما تم انتخابه عام 2017، حيث كان عمره 70 عاما و220 يوما.

وقبل ترامب كان أكبر من تولى الرئاسة سنا عند انتخابه هو الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان، الذي انتخب عام 1981 وهو يبلغ من العمر 69 عاما و349 يوما، وتمكن من البقاء في البيت الأبيض ولايتين كاملين ليغادره وهو على وشك إتمام عامه 78، ثم توفي عام 2004 وهو يبلغ عن عمر يناهز 93 عاما.

أما أصغر رئيس تمكن من دخول البيت الأبيض على مدار التاريخ فهو ليس جون كينيدي كما يتصور البعض، إنما الرئيس السادس والعشرين تيودور روزفلت.

انتخب تيودور روزفلت ذو المسيرة العسكرية الحافلة والفائز بجائزة نوبل للسلام عام 1906 رئيسا للولايات المتحدة عام 1901 وهو يبلغ من العمر 42 عاما و322 يوما، وغادر المنصب في الخمسين من عمره، وتوفي عام 1919 عن عمر يناهز 60 عاما.

بينما انتخب كينيدي رئيسا عام 1961 وهو يبلغ من العمر 43 عاما و236 يوما، واغتيل بعد أقل من 3 سنوات في نوفمبر 1963 ليكون أصغر رؤساء أمريكا عندما ترك السلطة صريعا عن عمر يناهز 46 عاما.

وليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من بايدن بهذه الطريقة، حيث سبق ووصفه مرارا بـ Sleepy Joe و Sleepy Creepy في إشارة ساخرة لأدائه الكسول في الخطابات والمقابلات الإعلامية.