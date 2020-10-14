وزير الآثار: المدعي الأمريكي سألني عن خروج «نجم عنخ» من مصر بطريقة شرعية 1971

خالد العناني: نسترجع آلاف القطع الأثرية سنويا من جميع دول العالم

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تسلم خطابًا من المدعي العام الأمريكي ليسأله عما إذا خرج تابوت «نجم آنخ» من مصر بطريقة شرعية في عام 1971، وفقًا للشهادة المرفقة.

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه تم الرجوع لسجلات التصدير القديمة حينها، للبحث في الأمر، موضحًا أنه لم يتم إيجاد هذا الرقم، وبالتالي اتضح أن الشهادة مزورة.

ولفت إلى أنه أرسل للسلطات الأمريكية ما يثبت التزوير، مضيفًا أنهم ردوا عليه بإرسال التابوت مصحوبًا باعتذار من متحف المتروبولينان، الذي اشتراه عن طريق الخطأ.

وأكد حرص الوزارة على استرجاع آثارها المسروقة منذ القدم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسترجع آلاف القطع الأثرية من جميع دول العالم سنويًا.

وأشار إلى أن وزير الدولة للشئون الخارجية الألماني قدم له الأسبوع الناضي، تمثالًا مسروقًا من مصر في 2013، تعبيرًا عن تقديرهم لمصر، مؤكدًا: «نسترجع تماثيل بشكل منتظم».