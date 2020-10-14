وزير الدفاع الكولومبي ينجو من تصويت بحجب الثقة

نجا وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو الثلاثاء، بسهولة من تصويت بحجب الثقة في مجلس النواب، على الرغم من تعرضه لانتقادات بشأن "وحشية" الشرطة و"مجازر" على أيدي جماعات مسلحة.

وأيدت الغالبية العظمى من النواب الوزير ، حيث صوت 136 عضوا ضد حجب الثقة مقابل 24 صوتا فقط لصالح ذلك الإجراء.

وأعرب تروخيو، الذي لا يزال يواجه تصويتا على حجب الثقة في مجلس الشيوخ، في تغريدة عبر تويتر عن شكره لمجلس النواب، وقال: "سأظل أعمل من أجل أفضل الظروف الأمنية لتحفيز إعادة تنشيط (اقتصاد) بلادنا".

وتعرض الوزير، الذي يتوقع الكثيرون ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 2022، لانتقادات لقتل مدنيين على يد ضباط شرطة وجندي، فضلا عن انتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات العنيفة التي أودت بحياة 13 شخصا في أيلول/سبتمبر.

كما أمرته المحكمة العليا بالاعتذار عن "تجاوزات" الشرطة خلال الاحتجاجات السابقة في تشرين ثان/نوفمبر 2019 ، لكنه أرجأ تقديم اعتذار كامل لنحو أسبوعين، ولم يتقدم بذلك إلا خلال مناقشة سحب الثقة في الكونجرس الأسبوع الماضي.