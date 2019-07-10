قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه المرحلة الرابعة ينتهي غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأضاف سعد الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن عدد العمالة التي سجلت حتى الآن في المرحلة الرابعة وصل إلى خمسة ملايين و291 ألف عامل.

ولفت إلى أن هذه الأرقام ما زالت لم تنقح بعد، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن العدد النهائي للمستفيدين فور التنقيح.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من المراحل الثلاثة الماضية بلغ مليون و600 ألف و216 عاملًا، صرفوا 2 مليار و400 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، عن انتهاء موعد تسجيل وتحديث البيانات الشخصية للعمالة غير المنتظمة، الخاصة بالحصول على منحة الـ500 جنيه المرحلة الرابعة، غدا الخميس.